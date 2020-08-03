Сыктывкарские полицейские расследуют факт дистанционного мошенничества

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:30:32+03:00

У пострадавшего было списано более 114 тыс. рублей Фото: "КП" Архив

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Личный кабинет принадлежал мужчине 1972 года рождения. Неизвестному удалось подобрать пароль и впоследствии воспользоваться конфиденциальной информацией потерпевшего.

Аферист приобрел со взломанного личного кабинета сертификаты на популярную игровую приставку «Sony PlayStation». В результате пострадавший лишился более 114 тыс. рублей. Потерпевший обратился в полицию, где рассказал, что знал о преступлениях такого рода, но не думал, что мошенники смогут получить доступ к его личному кабинету.

В настоящее время по данному делу ведется расследование, также возбуждено уголовное дело за ст. мошенничество.

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ИСТОЧНИК KP.RU