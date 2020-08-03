2020-08-03T10:24:11+03:00
Общество

В Сыктывкаре проводят проверку по факту травмирования ребенка

Полицейские призывают взрослых летом обратить особое внимание на безопасность детей
Анна ИВАНОВА
Поделиться:
Фото: REUTERS/Jon NazcaФото: REUTERS/Jon Nazca
Изменить размер текста:

В период пандемии не все специализированные детские учреждения имеют право работать. Именно поэтому Сыктывкарские полицейские просят обратить особое внимание на то, чем в течение дня заняты дети.

В УМВД России по г. Сыктывкару сообщили, что в скорую медицинскую помощь доставили 7-летний ребенок с черепно-мозговыми травмами. Мальчик гулял с младшим братом в одном из дворов по Октябрьскому проспекту. Ребенок залез на дерево, но ветка под ним сломалась. Мальчик упал на асфальт и сильно ударился головой. Родители в это время находились дома.

По данному происшествию полицейские проводят проверку. Семья пострадавшего мальчика характеризуется положительно и не стоит на учете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мать выпавшей из окна девочки отсудила у Ухтинской больницы деньги за смерть ребенка

Она считает, что виноваты медики(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В каких домах в Сыктывкаре не будет горячей воды на следующей неделе
В Печоре женщина после переговоров с "сыном" чуть не отдала мошенникам крупную сумму
В Коми температура будет выше нормы
Сколько преступлений удалось пресечь полицейским Коми в первом полугодии?
Сыктывкарские полицейские расследуют факт дистанционного мошенничества
В Вуктыле работница ломбарда получила условный срок за хищение миллионов
В Сыктывкаре проводят проверку по факту травмирования ребенка
В Ухте алкоголь стал средством погашения долга
Погода в Коми 3 августа
В Сыктывкаре открыли памятный знак в честь 90-летия ВДВ
Два жилых дома и квартира горели в Коми в субботу
Возбуждено уголовное дело по факту схода 11 вагонов на железной дороге в Коми
В Москве открылась выставка 22-летнего художника из Коми Назария Третяка
В ДТП на трассе под Ухтой погибла молодая женщина
Новые штрафы для владельцев автобусов в Коми
«Комсомолка» ищет в Коми настоящих хранителей культуры
«Вразумите моего бывшего!» В Сысольском районе приличный молодой человек кулаками разбил авто экс-тещи
В воскресенье перестанут работать все фонтаны в Сыктывкаре
В деревне под Усинском добровольцы потушили пожар в жилом доме и спасли от огня соседние
В Сыктывкаре молодец нагло вынес на глазах продавщиц корзину с дорогим алкоголем и закуской
Сыктывкар закупает судно на воздушной подушке