В Сыктывкаре проводят проверку по факту травмирования ребенка

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:24:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В период пандемии не все специализированные детские учреждения имеют право работать. Именно поэтому Сыктывкарские полицейские просят обратить особое внимание на то, чем в течение дня заняты дети.

В УМВД России по г. Сыктывкару сообщили, что в скорую медицинскую помощь доставили 7-летний ребенок с черепно-мозговыми травмами. Мальчик гулял с младшим братом в одном из дворов по Октябрьскому проспекту. Ребенок залез на дерево, но ветка под ним сломалась. Мальчик упал на асфальт и сильно ударился головой. Родители в это время находились дома.

По данному происшествию полицейские проводят проверку. Семья пострадавшего мальчика характеризуется положительно и не стоит на учете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мать выпавшей из окна девочки отсудила у Ухтинской больницы деньги за смерть ребенка

Она считает, что виноваты медики(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU