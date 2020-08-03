2020-08-03T10:27:04+03:00
Общество

В Вуктыле работница ломбарда получила условный срок за хищение миллионов

Её начальник не досчитался 2,4 млн рублей
Дарья ЮДИНА
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Жительница Вуктыла получила условный срок за хищение 2,4 млн рублейЖительница Вуктыла получила условный срок за хищение 2,4 млн рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Вуктыле работницу ломбарда и ювелирного магазина осудили за хищение 2,4 млн рублей. Директор ломбарда во время проверки недосчитался денег и обратился в полицию. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Коми.

Вуктыльский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Её признали виновной в присвоении крупной суммы денег.

Суд установил, что в 2016-2019 годах жительница Вуктыла работала продавцом в ювелирном салоне и приемщиком-оценщиком в ломбарде. Она использовала паспортные данные людей, которые ранее сдавали украшения, и создавала фиктивные залоговые билеты, договоры займа и расходные ордера. Документы создавали видимость того, что люди сдавали украшения и получали деньги. Так женщина «насобирала» 1,2 млн рублей. Кроме того, она похитила больше 1,1 млн рублей в ювелирном магазине, где работала злоумышленница.

Виновницу недостачи нашли полицейские. Вину в содеянном женщина признала, написав явку с повинной и частично возместив причиненный ущерб.

Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Иски потерпевших о взыскании ущерба, причиненного преступлением, передали суду для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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