2020-08-03T11:09:18+03:00
Общество

Сколько преступлений удалось пресечь полицейским Коми в первом полугодии?

МВД региона поделилось статистикой
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Полиция подвела итоги пресечения преступлений в первом полугодииПолиция подвела итоги пресечения преступлений в первом полугодииФото: "КП" Архив
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В первом полугодии полицейские Республики Коми пресекли 27 преступлений в лесной отрасли и 12 в сфере ЖКХ. Количество преступлений, которые вовремя обнаружили сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в различных отраслях экономики в 2020 году, составило 294 ,а по коррупционным составам – 66.

В сфере ТЭК выявили 15 преступлений, 13 из них обнаружили сотрудники аппарата Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В Сыктывкаре и Усть-Вымском районе – по 2, в Усинске – 8, в Ухте – 1.

По актуальной теме - жилищно-коммунальное хозяйству, пресечено 12 преступлений, 7 из них благодаря работе аппарата УЭБиПК, в лесной отрасли – 27, из них 14 благодаря работе аппарата УЭБиПК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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