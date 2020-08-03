В Печоре женщина после переговоров с "сыном" чуть не отдала мошенникам крупную сумму
Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником ОМВД. По легенде сын пострадавшей нанес телесные повреждения одному из жителей города. Теперь, чтобы уголовное дело не возбудили, необходимо 100 тыс. рублей.
Мошенники даже дали бабушке поговорить с «сыном». Заподозрив неладное, она все-таки доверилась аферистам. Ей сообщили, что за деньгами подъедет водитель. Мужчина взял из ее рук пачку купюр и ушел, но почти сразу возвратился и вернул ей деньги. Водитель пояснил, что таким способом обычно действуют мошенники.
Женщина позвонила сыну, который вскоре приехал и рассказал, что никого к ней не посылал. Позже сотрудникам полиции пенсионерка рассказала, что растерялась, ведь злоумышленники висели на телефоне целых два часа.
По данному происшествию возбуждено уголовное дело, на данный момент полицией проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU