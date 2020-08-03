В Коми температура будет выше нормы

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:23:41+03:00

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В Коми температура на этой рабочей неделе будет выше нормы. Об этом РИА Новостям рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура на северо-востоке европейской части России в течение рабочей недели будет на 6-7 градусов выше нормы. В Якутии превышение составит 10-11 градусов, а в центре Европейской России теплая температурная аномалия составит 2-3 градуса, сообщил Роман Вильфанд.

- Особенно хочется отметить повышение температуры на северо-востоке: в Коми, в Архангельской области, на севере Урала и даже Ямало-Ненецком автономном округе. Там будет температура 27-28 градусов, даже до 30 будет доходить (температура на 6-7 градусов выше нормы). Такая погода ожидается на северо-востоке европейской части страны и северо-востоке Уральского федерального округа, - сказал Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра объяснил аномалию влиянием антициклона.

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