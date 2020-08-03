В каких домах в Сыктывкаре не будет горячей воды на следующей неделе

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:45:51+03:00

В Сыктывкаре стартует очередной этап отключения горячей воды с 10 августа Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Придется на 8 дней подружиться с чайниками, тазиками и ковшиками

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В Сыктывкаре продолжается поэтапное отключение горячей воды. В августе Коми филиал «Т Плюс» проведет в Сыктывкаре два финальных этапа гидравлических испытаний.

С 10 по 18 августа отключат горячее водоснабжение по следующим адресам:

ул. Водопьянова, 4, 15;

Восточная, 35, 35/1, 39;

Громова, 45, 51;

Интернациональная, 32;

Карла Маркса, 100, 108, 111, 116,117, 119, 129, 145, 177, 183, 185, 191;

Клары Цеткин, 2, 7, 10, 50;

Осипенко, 12;

Первомайская, 7,9, 9/1, 20;

Петрозаводская, 10;

Чкалова, 8;

Энгельса, 134.

С 19 по 27 августа испытают магистральную перемычку № 4. Горячей воды не будет в домах по следующим адресам:

ул. Гаражная, 1, 7, 9;

ул. Димитрова, 1/3, 1/4, 3, 3/2, 3/6;

ул. Куратова, 50, 66, 72, 76;

Октябрьский проспект, 27.

Компания просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Гидравлические испытания позволяют выявить и устранить дефекты на сетях. Такие работы обеспечивают надежное теплоснабжение зимой.

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ИСТОЧНИК KP.RU