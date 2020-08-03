В каких домах в Сыктывкаре не будет горячей воды на следующей неделе
В Сыктывкаре продолжается поэтапное отключение горячей воды. В августе Коми филиал «Т Плюс» проведет в Сыктывкаре два финальных этапа гидравлических испытаний.
С 10 по 18 августа отключат горячее водоснабжение по следующим адресам:
ул. Водопьянова, 4, 15;
Восточная, 35, 35/1, 39;
Громова, 45, 51;
Интернациональная, 32;
Карла Маркса, 100, 108, 111, 116,117, 119, 129, 145, 177, 183, 185, 191;
Клары Цеткин, 2, 7, 10, 50;
Осипенко, 12;
Первомайская, 7,9, 9/1, 20;
Петрозаводская, 10;
Чкалова, 8;
Энгельса, 134.
С 19 по 27 августа испытают магистральную перемычку № 4. Горячей воды не будет в домах по следующим адресам:
ул. Гаражная, 1, 7, 9;
ул. Димитрова, 1/3, 1/4, 3, 3/2, 3/6;
ул. Куратова, 50, 66, 72, 76;
Октябрьский проспект, 27.
Компания просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Гидравлические испытания позволяют выявить и устранить дефекты на сетях. Такие работы обеспечивают надежное теплоснабжение зимой.
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ИСТОЧНИК KP.RU