Должники Коми, пострадавшие от пандемии, получат рассрочку

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:38:37+03:00

К должникам не относятся те, к которым применен мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Надо всего лишь написать заявление судебным приставам

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20 июля 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон №215-ФЗ «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции».

Закон предусматривает предоставление судебным приставом-исполнителем определенным категориям должников на основании их заявления рассрочки исполнения требований исполнительных документов.

К данным категориям должников отнесены юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Предоставление рассрочки будет осуществляться по исполнительным документам имущественного характера, за исключением требований по возмещению вреда.

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ИСТОЧНИК KP.RU