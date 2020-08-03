Должники Коми, пострадавшие от пандемии, получат рассрочку
20 июля 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон №215-ФЗ «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции».
Закон предусматривает предоставление судебным приставом-исполнителем определенным категориям должников на основании их заявления рассрочки исполнения требований исполнительных документов.
К данным категориям должников отнесены юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Предоставление рассрочки будет осуществляться по исполнительным документам имущественного характера, за исключением требований по возмещению вреда.
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ИСТОЧНИК KP.RU