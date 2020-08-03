В Коми стартовал доппериод для сдачи ЕГЭ
В Коми прошел основной этап сдачи ЕГЭ. С сегодняшнего дня начался дополнительный период, передает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики.
Так, сегодня сдавали экзамены по географии, литературе, биологии, информатике, истории и устной части экзамена по иностранным языкам. На 5 августа назначили сдачу ЕГЭ по русскому языку, на 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.
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ИСТОЧНИК KP.RU