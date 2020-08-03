2020-08-03T14:37:57+03:00
Общество

В Коми стартовал доппериод для сдачи ЕГЭ

Сегодня сдают экзамен по географии и литературе
Дарья ЮДИНА
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С сегодняшнего в Коми ЕГЭ будут сдавать выпускники, которые не смогли этого сделать в основной периодС сегодняшнего в Коми ЕГЭ будут сдавать выпускники, которые не смогли этого сделать в основной периодФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Коми прошел основной этап сдачи ЕГЭ. С сегодняшнего дня начался дополнительный период, передает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики.

Так, сегодня сдавали экзамены по географии, литературе, биологии, информатике, истории и устной части экзамена по иностранным языкам. На 5 августа назначили сдачу ЕГЭ по русскому языку, на 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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