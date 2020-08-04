2020-08-04T10:18:11+03:00
Общество

В Сыктывкаре обсудят проблему жестокого обращения с детьми

На прямую линию можно позвонить анонимно
Анна ИВАНОВА
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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5 августа, на базе общественной приемной главы РК состоится прямая линия на тему: «Жестокое обращение с детьми: защита, профилактика, ответственность». Пресс-служба МВД по Республики Коми просит, если вам известны факты жестокого обращения с детьми,то необходимо анонимно сообщить об этом в ходе прямой линии.

В мероприятии примут участие члены Общественного совета при МВД по Республике Коми, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми, представители МВД по Республике Коми, заинтересованных министерств и ведомств.

Прямая линия состоится 5 августа с 16:00 до 17:00 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 229. Вопросы и предложения граждане могут сообщить по телефону: 8-800-200-9614 (звонок бесплатный), 8 (8212) 28-52-98.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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