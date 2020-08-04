«Вроде бы колесо у парня лопнуло»: в Эжве машина снесла столб и перевернулась

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:42:50+03:00

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Вечером 3 августа в Эжве «Лада Приора» снесла опору ЛЭП и перевернулась. Авария собрала толпу зевак - люди не верили, что в серьезном ДТП никто не пострадал. Но факт остается фактом - водитель 2000 года рождения за медицинской помощью не обращался, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

- Вроде бы колесо у парня лопнуло, поэтому машина начала вилять и влетела в столб, - предположил житель Эжвы Сергей С. в социальных сетях.

В сыктывкарском ГИБДД располагают сухими фактами: аварию зафиксировали в 19:45 в Эжвинском районе Сыктывкара.

- Водитель за рулем автомашины «Лада Приора» двигался по улице Мира со стороны улицы Менделеева в сторону улицы Комарова, не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием. За медпомощью никто не обращался, - сообщили в столичном ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU