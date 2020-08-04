Воркутинец отдаст на содержание несовершеннолетнего сына полмиллиона рублей
В течение нескольких лет воркутинец своевременно и добровольно платил алименты. Тем не менее, накопились долги. Мама несовершеннолетнего обратилась в службу судебных приставов. Ведь долг по алиментам превысил полмиллиона рублей! Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Коми.
Судебный пристав-исполнитель вынесла запрет на регистрационные действия с автомобилем воркутинца Chevrolet Lanos, а также обратила взыскание на денежные средства в банках, заработную плату и пенсию, напомнила об исполнительском сборе. После этого мужчина немедленно выплатил все алименты
Далее суд направил исполнительный документ непосредственно на место работы отца.
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ИСТОЧНИК KP.RU