2020-08-04T11:09:31+03:00
Общество

Воркутинец отдаст на содержание несовершеннолетнего сына полмиллиона рублей

Мужчина накопил долги по алиментам
Анна ИВАНОВА
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Фото: depositphotos/mars58Фото: depositphotos/mars58
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В течение нескольких лет воркутинец своевременно и добровольно платил алименты. Тем не менее, накопились долги. Мама несовершеннолетнего обратилась в службу судебных приставов. Ведь долг по алиментам превысил полмиллиона рублей! Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Коми.

Судебный пристав-исполнитель вынесла запрет на регистрационные действия с автомобилем воркутинца Chevrolet Lanos, а также обратила взыскание на денежные средства в банках, заработную плату и пенсию, напомнила об исполнительском сборе. После этого мужчина немедленно выплатил все алименты

Далее суд направил исполнительный документ непосредственно на место работы отца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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