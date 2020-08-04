2020-08-04T12:02:32+03:00
Общество

ЕГЭ в Сыктывкаре в цифрах: сколько выпускников получили высокие баллы

Стали известны результаты еще 5 экзаменов
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Сыктывкарские выпускники показывают неплохие результатыСыктывкарские выпускники показывают неплохие результатыФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Управление образования сыктывкарской мэрии опубликовало данные об успехах местных выпускников. Недавно стали известны результаты сдачи еще пяти экзаменов.

Так, в Сыктывкаре от 80 до 100 баллов на экзамене по математике (профильный уровень) набрали 52 выпускника это 7,5 процентов от общего числа сдававших. На экзамене по физике отличились 23 выпускника (8,8 процента), на экзамене по истории 23 выпускника (9,2 процента). Отлично справились с заданиями по химии 17 сдававших (10,1 процента). Высокие баллы на экзамене по обществознанию получили 62 выпускника (9,9 процента).

Напомним, что в Коми сейчас сдают ЕГЭ те, кто не успел это сделать в основной период.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восемь выпускников школ Сыктывкара и Ухты стали обладателями максимального количества баллов по ЕГЭ

Ребятам стали известны результаты экзаменов основного периода (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЕГЭ в Сыктывкаре в цифрах: сколько выпускников получили высокие баллы
Воркутинец отдаст на содержание несовершеннолетнего сына полмиллиона рублей
«Вроде бы колесо у парня лопнуло»: в Эжве машина снесла столб и перевернулась
В Сыктывкаре обсудят проблему жестокого обращения с детьми
В Ухте пропал мужчина
Сына главы Удорского района нашли мертвым: огнестрел в частном доме
Погода в Коми 4 августа
Три жителя Коми получили звание «Почетный гражданин»
«Сыктывкар: книжный, уютный, мой!»: Нацбиблиотека Коми объявляет фотоконкурс
Должники Коми, пострадавшие от пандемии, получат рассрочку
В Коми стартовал доппериод для сдачи ЕГЭ
Зарплатные клиенты Райффайзенбанка получили минимальную ставку потребительского кредитования
В каких домах в Сыктывкаре не будет горячей воды на следующей неделе