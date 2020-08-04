ЕГЭ в Сыктывкаре в цифрах: сколько выпускников получили высокие баллы

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:02:32+03:00

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Управление образования сыктывкарской мэрии опубликовало данные об успехах местных выпускников. Недавно стали известны результаты сдачи еще пяти экзаменов.

Так, в Сыктывкаре от 80 до 100 баллов на экзамене по математике (профильный уровень) набрали 52 выпускника это 7,5 процентов от общего числа сдававших. На экзамене по физике отличились 23 выпускника (8,8 процента), на экзамене по истории 23 выпускника (9,2 процента). Отлично справились с заданиями по химии 17 сдававших (10,1 процента). Высокие баллы на экзамене по обществознанию получили 62 выпускника (9,9 процента).

Напомним, что в Коми сейчас сдают ЕГЭ те, кто не успел это сделать в основной период.

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ИСТОЧНИК KP.RU