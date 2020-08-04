2020-08-04T14:47:11+03:00
Общество

Житель Ухты хотел купить автомойку, а в результате лишился своих кровных

Мужчина попался на уловку мошенников
Анна ИВАНОВА
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Фото: "КП-Авто"Фото: "КП-Авто"
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Мошенничеством в наше время уже никого не удивишь. Однако чуть ли не каждый день на уловки злоумышленников попадаются доверчивые граждане. Вот и ухтинец потерял на "сделке" 11 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Житель Ухты сидел в интернете, его внимание привлекла всплывающая реклама. Мужчина перешел на нее и попал на сайт бесплатных объявлений. Здесь он выбрал для себя автомойку «Керхер», после чего ухтинец созвонился с продавцом и договорился о покупке.

Продавец мойки объяснил, что ему необходима безналичная оплата в размере 11 тысяч рублей и продиктовал номер карты. Ухтинец, не задумываясь, согласился и перевел нужную сумму. А затем до самого вечера ждал свой товар, но так и не дождался.

В настоящее время полиция приняла решение о возбуждении уголовного дела по ст.159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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