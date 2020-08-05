Когда в Сыктывкаре не будет воды?

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:54:54+03:00

Воду отключат везде, за исключением Орбиты от улицы Печорской

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5 августа практически по всему Сыктывкару отключат холодную и горячую воду. Для тех, кто не успел обзавестись запасами, рассказываем, где будет осуществлен подвоз воды:

-Пересечение ул.Красных Партизан - Октябрьский пр.- с 9.00 до 21.00 ч.

-Пересечение Октябрьский пр. – ул.Коммунистическая («Универсам» - стоянка) - с 9.00 до 21.00 ч.

-ул.Коммунистическая, д.67 (гостиница «Сыктывкар») (на пешеходной дорожке) - с 9.00 до 21.00 ч.

-ул.Морозова, д.173 – Площадь перед Храмом - с 9.00 до 21.00 ч. 5. ул. Свободы, 25 – «Центр занятости населения города» - с 9.00 до 21.00 ч.

-Пересечение ул.Школьная – ул.Почтовая (перед магазином «Автолюбитель») - с 9.00 до 12.00, с 18.00 до 21.00 ч.

- ул.З. Космодемьянской, д. 48 (площадка магазина) - с 12.00 до 18.00 ч.

-ул. Ручейная, 35 – возле водоразборной колонки – с 9.00 до 11.00, с 13.00 до 15.00, с 18.00 до 21.00

- ул. Панева, 10 – с 11.00 до 12.00, с 16.00 до 18.00.

Будут обеспечены холодным водоснабжением с пониженным давлением Микрорайон Орбита, Верхний и Нижний Чов.

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ИСТОЧНИК KP.RU