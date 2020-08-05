2020-08-05T09:29:44+03:00
Общество

Стало известно, сколько людей живет в Коми

Комистат предоставил статистику
Анна ИВАНОВА
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Фото: из официальной группы Вконтакте администрации г. ВоркутыФото: из официальной группы Вконтакте администрации г. Воркуты
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Комистат поделился статистикой. В Республике Коми на начало 2020 года проживали 820,5 тыс. человек,что по сравнению с 2019 годом 1,2% меньше( 9 762 человека).

Более того, в Сыктывкаре, по сравнению с другими городами республики, больше всего населения, а именно 259,9 тыс. человек. По сравнению с 2019 годом, отток людей, в общей сложности, составил 0,2%. В Ухте, втором городе Коми по численности населения, проживают 113,7 тыс. человек ( на 2,2% меньше, чем в 2019 году.) Замыкает эту тройку Воркута. В городе проживают 73,1 тыс. человек, за год отток населения составил 2,2%.

Отток населения затронул также и Усинск, на настоящее время численность горожан составляет 42,8 тыс. жителей, за год их уменьшение составило 2,1%. В Инте живут 26,8 тыс. человек, общий отток - 2,9%. По подсчетам Комистатата, данная цифра является антирейтингом по всем муниципальным образованиям. В Вуктыле проживают 11,4 тыс. населения, отток всего 0,8%.

Сравнивая статистику в муниципальных районов, то на высоком рейтинге по численности населения находится Печора — 48,9 тыс. человек, а отток в 2019 году составил всего 1,8%. В Сосногорске, численностью 42,6 тыс. граждан, убыль всего 0,7%. В Усть-Вымском районе живут 25 тыс. людей, отток - 1,5%.

В Княжпогостском районе проживают 18,5 тыс. человек, убыль населения - 0,9%. Следом за ним идет Корткеросский район. Там проживают 18 тыс. человек, и отток населения составил 0,6%. В Ижемском районе численность населения составила 17 тыс. людей, отток - 0,7%.

Самый большой показатель убыли населения наблюдается В Троицко-Печорском районе. С населением 10,6 тыс. человек, отток составил 2,5%.

Из районов, у которых, наоборот, население за год увеличилось, Комистат назвал Удору, где зарегистрировано 16,9 тыс. человек - это на 1,5% больше, чем в 2019 году.

Меньше всего людей, по наблюдениям, проживают в Койгородском районе, всего 7,2 тыс., а отток людей за 2019 год составляет 1,7%.

Подробнее на:https://komi.gks.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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