2020-08-05T10:28:40+03:00
Общество

В Вуктыле пожарные спасли мужчину с ребенком из огня

Предварительная причина возгорания - поджог
Анна ИВАНОВА
Поделиться:
Фото: МЧС России по Республике КомиФото: МЧС России по Республике Коми
Изменить размер текста:

4 августа в пожарно-спасательную службу Вуктыла поступило сообщение о возгорании на втором этаже в подъезде многоквартирного жилого дома. Пожарные оперативно прибыли на место очага и благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев из задымленного подъезда были спасены двое: мужчина и ребенок. Еще 10 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. В результате пожара уничтожен детский велосипед и два деревянных ящика. Предварительной причиной пожара выступил поджог.

На следующее утро, 5 августа, в Воркуте произошло возгорание, в неиспользованном на настоящий момент кирпичном здании. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место пожара через 10 минут. Возгорание было ликвидировано. В результате пожара повреждены перекрытия в здании. Предварительная причина пожара – поджог. В тушении приняли участие 3 огнеборцев, среди которых была добровольная пожарная команда Воркуты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В деревне под Усинском добровольцы потушили пожар в жилом доме и спасли от огня соседние

Пожарные проехать туда не могут(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми в августе
Злоумышленник обещал ухтинке вернуть потерянный телефон взамен на деньги
В Сыктывдинском районе пенсионер на снегоболотоходе травмировал пожилую женщину
Райффайзенбанк: россияне чаще копят на свадьбу
В Вуктыле пожарные спасли мужчину с ребенком из огня
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»
Стало известно, сколько людей живет в Коми
Когда в Сыктывкаре не будет воды?
Аварийными признали сразу семь многоквартирных домов в Сыктывкаре
Предпринимателям Коми предлагают деньги на развитие туризма в республике
Погода в Коми 5 августа
Названа дата открытия ресторанов в Воркуте и Усинске
Воркутинца подозревают в организации наркопритона
Житель Ухты хотел купить автомойку, а в результате лишился своих кровных
ЕГЭ в Сыктывкаре в цифрах: сколько выпускников получили высокие баллы
Воркутинец отдаст на содержание несовершеннолетнего сына полмиллиона рублей
«Вроде бы колесо у парня лопнуло»: в Эжве машина снесла столб и перевернулась
В Сыктывкаре обсудят проблему жестокого обращения с детьми
В Ухте пропал мужчина
Сына главы Удорского района нашли мертвым: огнестрел в частном доме
Погода в Коми 4 августа
Три жителя Коми получили звание «Почетный гражданин»
«Сыктывкар: книжный, уютный, мой!»: Нацбиблиотека Коми объявляет фотоконкурс
Должники Коми, пострадавшие от пандемии, получат рассрочку
В Коми стартовал доппериод для сдачи ЕГЭ
Зарплатные клиенты Райффайзенбанка получили минимальную ставку потребительского кредитования
В каких домах в Сыктывкаре не будет горячей воды на следующей неделе