В Вуктыле пожарные спасли мужчину с ребенком из огня
4 августа в пожарно-спасательную службу Вуктыла поступило сообщение о возгорании на втором этаже в подъезде многоквартирного жилого дома. Пожарные оперативно прибыли на место очага и благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев из задымленного подъезда были спасены двое: мужчина и ребенок. Еще 10 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. В результате пожара уничтожен детский велосипед и два деревянных ящика. Предварительной причиной пожара выступил поджог.
На следующее утро, 5 августа, в Воркуте произошло возгорание, в неиспользованном на настоящий момент кирпичном здании. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место пожара через 10 минут. Возгорание было ликвидировано. В результате пожара повреждены перекрытия в здании. Предварительная причина пожара – поджог. В тушении приняли участие 3 огнеборцев, среди которых была добровольная пожарная команда Воркуты.
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ИСТОЧНИК KP.RU