2020-08-05T11:26:32+03:00
Общество

В Сыктывдинском районе пенсионер на снегоболотоходе травмировал пожилую женщину

У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и несколько переломов
Анна ИВАНОВА
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Необычное ДТП произошло в поселке Нювчим. 76-летний мужчина на болотоходе травмировал пенсионерку.

В результате неосторожного управления снегоболотоходом "Каракат", мужчина заехал задним ходом на дворовую территорию, где транспортом наехал на ворота, которые и прижали пожилую женщину, по случайности находившуюся сзади.

В результате ДТП пострадала 78-летняя женщина,у которой диагностировали черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, ушибленную рану головы, вывих левого левого плеча, перелом 9 и 10 грудных позвонков, а также перелом с 3 по 9 ребра справа и тупую травму шеи. Пенсионерка была госпитализирована.

Ранее мужчина не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался и имел за плечами многолетний водительский стаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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