Злоумышленник хотел получить деньги за потерянный гаджет ухтинки, который он не находил
В дежурную часть ОМВД России по г. Ухте обратилась местная жительница и рассказала о попытке хищения у нее путем обмана денежных средств. Женщина недавно потеряла гаджет и разместила в социальных сетях объявление, в котором пообещала нашедшему денежное вознаграждение.
Через некоторое время ей позвонил мужчина, который якобы нашел на улице утерянный телефон и готов вернуть его... после перевода денежной суммы 5 тысяч рублей в знак благодарности. Ухтинка решила проверить незнакомца и договорилась с неизвестным о встрече, чтобы убедиться, что вещь действительно ее. Собеседник после этого повесил трубку и больше на звонки не отвечал.
В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
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ИСТОЧНИК KP.RU