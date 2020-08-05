2020-08-05T11:50:24+03:00
Общество

Злоумышленник хотел получить деньги за потерянный гаджет ухтинки, который он не находил

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело
Анна ИВАНОВА
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Фото "АРХИВ КП"Фото "АРХИВ КП"
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В дежурную часть ОМВД России по г. Ухте обратилась местная жительница и рассказала о попытке хищения у нее путем обмана денежных средств. Женщина недавно потеряла гаджет и разместила в социальных сетях объявление, в котором пообещала нашедшему денежное вознаграждение.

Через некоторое время ей позвонил мужчина, который якобы нашел на улице утерянный телефон и готов вернуть его... после перевода денежной суммы 5 тысяч рублей в знак благодарности. Ухтинка решила проверить незнакомца и договорилась с неизвестным о встрече, чтобы убедиться, что вещь действительно ее. Собеседник после этого повесил трубку и больше на звонки не отвечал.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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