Злоумышленник хотел получить деньги за потерянный гаджет ухтинки, который он не находил

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:50:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть ОМВД России по г. Ухте обратилась местная жительница и рассказала о попытке хищения у нее путем обмана денежных средств. Женщина недавно потеряла гаджет и разместила в социальных сетях объявление, в котором пообещала нашедшему денежное вознаграждение.

Через некоторое время ей позвонил мужчина, который якобы нашел на улице утерянный телефон и готов вернуть его... после перевода денежной суммы 5 тысяч рублей в знак благодарности. Ухтинка решила проверить незнакомца и договорилась с неизвестным о встрече, чтобы убедиться, что вещь действительно ее. Собеседник после этого повесил трубку и больше на звонки не отвечал.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Ухты хотел купить автомойку, а в результате лишился своих кровных

Мужчина попался на уловку мошенников(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU