2020-08-05T11:44:31+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми в августе

Температура будет чуть ниже нормы
Дарья ЮДИНА
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми в августеСиноптики рассказали, какой будет погода в Коми в августеФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода в республике в августе.

Месячная сумма осадков прогнозируется близкой к средним многолетним значениям. Средняя месячная температура — ниже на 1...2С. Лишь в середине первой декады августа и в отдельные дни второй декады она будет выше нормы. Велика вероятность, что до конца месяца погодные условия над нашим регионом будут определяться чередующимся воздействием периферий циклонов и полей высокого давления. Большую часть месяца столбик термометра зависнет в районе 15С до 20С. В отдельные дни температура может подняться выше 20С. В Заполярье преобладающие дневные температуры только в первой пятидневке от 19С до 24С, в дальнейшем в основном от 8С до 15С. Холодные ночи обещают в третьей декаде. Температура будет понижаться до 4С, в отдельные ночи возможно и до -1...-3С. Прогноз является ориентировочным и отражает лишь вероятную тенденцию в изменении температуры воздуха и осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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