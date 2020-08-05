2020-08-05T11:57:35+03:00
Общество

В Удорском районе нашли баллоны с химикатами

На место отправили сотрудников МЧС
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по КомиФото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми
Изменить размер текста:

В Удорском районе нашли баллоны с химикатами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

В Удорском районе в четырех километрах от деревни Разгорт в лесу нашли 17 баллонов. Предположительно, в баллонах содержится хлор и аммиак. По предварительным данным, 12 баллонов пустые.

Для разведки и ликвидации последствий на место отправили силы и средства МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Вуктыле пожарные спасли мужчину с ребенком из огня

Предварительная причина возгорания - поджог (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Коми появятся новые модельные библиотеки
Как в Коми соблюдают масочный режим?
Ночь. Дорога. Кома. Подробности ДТП с тяжелыми последствиями в Усинске
На улицах Сыктывкара развозят воду
В Сыктывкаре дооснащены медицинские объекты
За 15 миллионов в Сыктывкаре на одной из улиц снесут деревья и тротуары
В Сыктывкаре малыш ползал по подоконнику многоэтажки - прохожие вызвали спасателей
30 жительниц Коми получают пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу в армии по призыву
В Воркуте оборудовали спортивно-игровую площадку для «особенных» детей
Жители Коми могут отправить детей на отдых в Крым и Краснодар
В Удорском районе нашли баллоны с химикатами
Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми в августе
Злоумышленник хотел получить деньги за потерянный гаджет ухтинки, который он не находил
В Сыктывдинском районе пенсионер на снегоболотоходе травмировал пожилую женщину
Райффайзенбанк: россияне чаще копят на свадьбу
В Вуктыле пожарные спасли мужчину с ребенком из огня
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»
Стало известно, сколько людей живет в Коми