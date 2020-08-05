В Удорском районе нашли баллоны с химикатами
На место отправили сотрудников МЧС
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми
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В Удорском районе нашли баллоны с химикатами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.
В Удорском районе в четырех километрах от деревни Разгорт в лесу нашли 17 баллонов. Предположительно, в баллонах содержится хлор и аммиак. По предварительным данным, 12 баллонов пустые.
Для разведки и ликвидации последствий на место отправили силы и средства МЧС.
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ИСТОЧНИК KP.RU