2020-08-05T12:20:41+03:00
Общество

Жители Коми могут отправить детей на отдых в Крым и Краснодар

Полезная информация для родителей
Дарья ЮДИНА
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Жители Коми могут отправить детей на Черное мореЖители Коми могут отправить детей на Черное море
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Коми получила разрешение от Федерального Роспотребнадзора на организацию отдыха и оздоровление детей в детских лагерях Краснодарского края и Республики Крым. У жителей Воркуты, Усинска, Инты и Усть-Цилемского района есть возможность отправить детей на отдых в лагеря на Черное море.

Список лагерей:

«Приморский» (Краснодарский край). Даты смен 22.08.20-11.09.20.

«Солнечный» (Краснодарский край). Даты смен 22.08.20-11.09.20.

«Алькадар» (Крым). Даты смен 22.08.20-11.09.20.

Заявление на получение путевки родители или законные представители могут подать через сайт, через образовательную организацию (по месту учебы ребенка) или управление образования.

Телефон горячей линии по вопросам летнего отдыха детей и подростков – 89225996333.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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