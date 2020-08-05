В Воркуте оборудовали спортивно-игровую площадку для «особенных» детей
В рамках реализации проекта «Народный бюджет» на территории образовательного учреждения «Начальная школа – детский сад № 1» в Воркуте оборудовали спортивно-игровую площадку для слабовидящих детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Общая стоимость заявленного проекта «Здоровая прогулка» составила свыше 550 тыс. рублей.
По мнению организаторов проекта, целенаправленное комплексное воздействие средствами физического воспитания – один из путей решения проблемы, ведущий к преодолению отклонений в состоянии здоровья дошкольников.
Также в целях развития сетевого взаимодействия площадкой могут пользоваться и социальные партнеры: Прогимназия № 1 и детский сад № 26.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кировском парке Сыктывкара отремонтируют детскую площадку «112»
На это время доступ на территорию ограничат(подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU