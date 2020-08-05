2020-08-05T12:48:24+03:00
Общество

В Воркуте оборудовали спортивно-игровую площадку для «особенных» детей

Теперь дети от двух до семи лет смогут проводить время на благоустроенной территории
Анна ИВАНОВА
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Фото: пресс-служба г. ВоркутыФото: пресс-служба г. Воркуты
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В рамках реализации проекта «Народный бюджет» на территории образовательного учреждения «Начальная школа – детский сад № 1» в Воркуте оборудовали спортивно-игровую площадку для слабовидящих детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Общая стоимость заявленного проекта «Здоровая прогулка» составила свыше 550 тыс. рублей.

По мнению организаторов проекта, целенаправленное комплексное воздействие средствами физического воспитания – один из путей решения проблемы, ведущий к преодолению отклонений в состоянии здоровья дошкольников.

Также в целях развития сетевого взаимодействия площадкой могут пользоваться и социальные партнеры: Прогимназия № 1 и детский сад № 26.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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