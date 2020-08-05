2020-08-05T15:03:05+03:00
Общество

В Сыктывкаре дооснащены медицинские объекты

В Заречье также имеется полный комплект необходимого оборудования
Анна ИВАНОВА
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Фото: attikourismedical.comФото: attikourismedical.com
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Прокуратурой столицы Коми был выявлено несоответствие стандарту оснащения фельдшерского медпункта в Заречье, амбулатории врача общей практики на ул. Жакова и фельдшерского здравпункта на ул. Коммунистической.

Также прокурор г. Сыктывкара подал иск в интересах неопределенного круга лиц, и теперь суд обязал Министерство здравоохранения Республики Коми в течение 6 месяцев обеспечить эти медицинские объекты пеленальными столами, весами для новорожденных, одеялами с подогревом, стерилизатором и сухожаровым шкафом.

В назначенный судом срок оборудование установлено не было. Прокурор направил исполнительный лист для принудительного исполнения в Межрайонное отделение по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав установила должнику срок для добровольного исполнения требований и предупредила о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей и привлечение должностных лиц к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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