На улицах Сыктывкара развозят воду

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:20:43+03:00

Это связано с выключением холодной и горячей воды по всему городу, кроме Микрорайона Орбита, Верхнего и Нижнего Чова

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Администрация МО ГО "Сыктывкар" сообщает, что сегодня шесть единиц техники МКП «Дорожное хозяйство» осуществляют подвоз воды для жителей Сыктывкара. Горожане имеют возможность набрать воду на кольце, возле гостиницы «Сыктывкар» и на площадке напротив Свято-Стефановского собора.

По словам директора «Дорожного хозяйства» Дмитрия Дмитриева, баки дорожных машин заправляются после предварительного хлорирования для дополнительного обеззараживания емкостей, так что по поводу качества воды можно не беспокоиться.

Отключение воды связано с плановыми работами «Сыктывкарского водоканала» и продлится до 08:00 6 августа, а к обеду нормализуется давление в системе холодного водоснабжения.

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Фото: Администрация МО ГО "Сыктывкар"

ИСТОЧНИК KP.RU