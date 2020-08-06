В Коми молодые люди похитили из магазина 37 пачек сыра

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республики Коми

В Сыктывкаре местные жители в одном из продуктовых магазинов по улице Малышева похитили 37 пачек сыра на сумму более 7000 рублей. После того как работники магазина заметили недостающий товар, сразу заявили о пропаже продуктов в полицию. Там установили личности подозреваемых и составили ориентировку на злоумышленников, которую передали всем дежурным автоэкипажам города.

Сотрудники вневедомственной охраны заметили девушку, которая подходила под приметы злоумышленницы. После чего девушку и ее сообщника задержали и доставили в дежурную часть УМВД России по г. Сыктывкару для дальнейшего разбирательства.

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