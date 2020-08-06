Пострадавших в горах Приполярного Урала доставили санавиацией в Инту

Фото: dic.academic.ru
Происшествие с грузовиком произошла 5 августа в горах Приполярного Урала.
По сообщению минздрава Республики Коми, сотрудники предприятия "Марганец Коми" пострадали в аварии с грузовиком "Урал" и получили тяжелые травмы грудной клетки.
Два сотрудника компании перевернулись на грузовике и мужчин сильно придавило тем, что находилось в салоне автомашины.
На настоящий момент врачи Интинской ЦРБ борются за их жизни.
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