Коми пожарные вернулись из Красноярского края

Фото пресс-службы минприроды Коми

Сотрудники республиканской авиапожарной службы вернулись из Красноярского края. Об этом пишет пресс-служба минприроды.

Восемнадцать парашютистов-пожарных, семеро десантников-пожарных и двое летчиков-наблюдателей прилетели из Красноярского края. Они помогали коллегам тушить сложные лесные пожары. Командировка наших специалистов продлилась почти три недели.

Напомним, из-за крайне тяжёлой лесопожарной обстановки в Красноярском крае руководство региона обратилось за помощью в субъекты Северо-Западного федерального округа. В Красноярск направили работников авиапожарной службы из нескольких районов республики и летчиков-наблюдателей Коми лесопожарного центра.

Специалисты участвовали в тушении четырёх крупных лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края. До них приходилось добираться на вертолетах.

За участие в тушении пожаров сотрудникам Коми лесопожарного центра были вручены благодарности руководителя КГАУ «Лесопожарный центр» Красноярского края и министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Маслодудова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершено расследование дела капитана парома "Парма", который пьяный чуть не врезался в берег

Он активно каялся и даже для искупления помог детскому дому (подробности)