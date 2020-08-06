Уроженца Коми задержали за выращивание марихуаны в Петербурге

В Петербурге задержали уроженца Коми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уроженца Коми задержали в Санкт-Петербурге за выращивание марихуаны. Об этом пишет «Конкретно.ru».

Три плантации марихуаны ликвидировали полицейские в пригородах Петербурга. 4 августа задержали организатора ОПГ, ранее судимого 50-летнего уроженца Коми. Мужчина выращивал запрещенное растение для продажи.

В поселке Песочный, где он жил, изъяли 285,7 граммов марихуаны и 23 куста конопли. В доме имелось специально оборудованное помещение с вытяжкой и отдельным освещением, удобрения, семена. Там же нашли литературу на иностранном языке с рукописным переводом.

Одновременно задержали двоих сообщников: 36-летнего уроженца Магадана и его ровесника-петербуржца. У первого в район поселка Красносельское Выборгского района изъяли 441,3 грамма марихуаны и 132 куста конопли. У второго в деревне Большие горки Ломоносовского района нашли 230 грамма наркотика и 81 куст конопли. Всего изъято 981 грамма марихуаны и 236 кустов конопли. Возбуждены уголовные дела, плантаторы взяты под стражу.

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