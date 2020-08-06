Райффайзенбанк: электроника, мебель, спорт и фастфуд

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Райффайзенбанк сделал анализ динамики трат по кредитным картам за первое полугодие 2020 года

Средний чек разовой покупки по кредитной карте в первом полугодии 2020 года снизился на 5% до 1596 рублей. Как оказалось, женщины сократили траты сильнее (на 6%, до 1545 рублей), чем мужчины - на 4%, до 1627 рублей.

Несмотря на общее падение объема покупок по кредитным картам в 2020 году, средний чек по ряду категорий не только не упал, но даже продемонстрировал рост.

Средний чек у женщин в процентном выражении вырос сильнее, чем у мужчин, хотя в абсолютных значениях женские траты опередили мужские только в категории электроники (9 792 руб. у женщин vs 9 298 руб. у мужчин).

Предсказуемое снижение среднего чека показал ряд категорий, включая авиаперелеты, расходы на одежду, отели, транспорт и развлечения.

Руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка Дмитрий Коловский рассказал, если в прошлом году клиенты активнее пользовались кредиткам в путешествиях, то в этом году на первый план вышли вопросы семейного комфорта, здоровья и личной безопасности.

Следить за графиком погашения удобно в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Это помогает клиентам не опаздывать избежать переплаты процентов.

Заказать кредитную карту можно на сайте банка или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн.

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