Райффайзенбанк: решаем бухгалтерские вопросы точно и быстро

Фото: retail-loyalty.org

Опрос, проведенный Райффайзенбанком в июле 2020 года, показал, что у собственников малого и микро бизнеса решение бухгалтерских вопросов отнимает более 10 часов в неделю, а более 40% хотели бы автоматизировать эти процессы, чтобы быстро и просто выставлять счета, формировать и отправлять в налоговую декларацию и проверять контрагентов.

Малый и микро бизнес тратит достаточно много времени на решение бухгалтерских вопросов, и чаще все это делает бухгалтер, работающий в штате.

37% опрошенных Райффайзенбанком владельцев бизнеса тратят более 10 часов в неделю, а 20% тратят на бухгалтерские процессы 4-10 часов еженедельно.

Более 40% опрошенных хотели бы автоматизировать свою бухгалтерию, а 25% уже это сделали. Самой востребованной онлайн-услугой предприниматели назвали формирование и отправку декларации в налоговую.

"Автоматизация рутинных процессов — важная задача для малого бизнеса, особенно в период, когда поведение клиентов меняется. В этом году многим компаниям пришлось пересматривать не только цели или подходы к работе, но саму концепцию своего продукта."— отметила Полина Гуляева, главный менеджер продукта «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка.

Уже с апреля клиенты данного банка могут выпускать квалифицированную электронную подпись в интернет-банке. Треть клиентов, выпустивших КЭП, отправили декларацию, не выходя из дома, и получили обратную связь.

По подсчетам, каждый пятый предприниматель пользуется онлайн-бухгалтерией своего банка, а 78% все еще не пользуются по разным причинам.

Чаще всего онлайн предприниматели выставляют счета и уплачивают налоги и страховые взносы. Более 70% предпринимателей используют для этого платные сервисы онлайн-бухгалтерии.

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Источник: опрос Райффайзенбанка

Источник: опрос Райффайзенбанка