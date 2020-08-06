Жительницы Сыктывдинского района Коми купили билету в Интернете и... никуда не поехали

Фото: lifetambov.ru

Полицейские расследуют факт мошенничества в интернете. Аферисты предложили купить билеты на железнодорожный транспорт сразу двум жительницам Сыктывдинского района. Позже они рассказали полиции, что сайт был схож с популярным сервером по продаже билетов. Одна обманутая жительница заказала билеты по маршруту "Сыктывкар - Санкт-Петербург" и перевела на на неустановленный номер «Киви-кошелька» 10 700 рублей. В итоге ожидаемых проездных документов она не получила и поняла, что стала жертвой мошенников.

Ранее таким же образом была обманута другая жительница того же района. Чтобы поехать в Санкт-Петербург, она перевела злоумышленникам почти 3000 рублей, введя в соответствующем окошке код-подтверждение оплаты, пришедший в СМС. Билеты она не получила, а позднее в полиции не смогла вспомнить, на каком сайте обнаружила объявление.

Из объяснений потерпевших полицейским известно, что обе заявительницы были информированы о существовании такого рода мошенничеств. На данный момент по делу ведутся проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Печоре женщина после переговоров с "сыном" чуть не отдала мошенникам крупную сумму

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело(подробности)