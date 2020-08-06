В Коми раскрыли кражу из дачного дома

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МВД по Республики Коми сообщило, что неизвестный проник на территорию дачного дома в м. Морово, снял с его веранды оконное стекло и, зайдя в помещение, похитил электролобзик, дрель-шуруповерт, две телескопические удочки и металлический мангал.

Сотрудникам полиции по горячим следам удалось установить личность злоумышленника. Им оказался местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина дал признательные показания.На настоящий момент он не имеет право покидать город.

Подобная история произошла еще раньше: неизвестные таким же способом проникли в другое домовладение и совершили хищение оттуда электроинструментов и металлических изделий, и даже похитили самовар. Аналогичные кражи зафиксированы с дач в Эжве, Ухте и других муниципалитетах Коми.

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