Сыктывкарская Госавтоинспекция информирует водителей о частичном закрытии проезжей части

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В Сыктывкаре, С 1 по 30 августа, будет ограничено движение для транспортных средств на 1/2 ширину проезжей части по этой улице Красноборской. Данная мера связана с производством ООО «ДорИнвест» ремонтных работ дорожного покрытия проезжей части.

Также сотрудники Госавтоинспекции призывают сыктывкарских водителей и гостей столицы Коми заранее планировать маршрут движения и выбирать наиболее удобные улицы для движения. Сотрудники подчеркивают, что необходимо быть внимательными к требованиям установленных временных дорожных знаков, строго соблюдать правила дорожного движения и с пониманием отнестись к временным ограничениям.

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