В Сыктывкаре отремонтировали детскую площадку

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

Детская площадка «112» в Кировском парке отремонтирована. Работы проводились силами МКП «Жилкомсервис».

Теперь игровые элементы приведены в порядок и покрасили, произвели подсыпку их фундаментов и выравнивание песчаного основания. Помимо этого, установлены новые бордюрные камни.

Юные сыктывкарцы с родителями уже могут посетить обновлённую площадку.

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