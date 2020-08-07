В Сыктывкаре отремонтировали детскую площадку

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»
Детская площадка «112» в Кировском парке отремонтирована. Работы проводились силами МКП «Жилкомсервис».
Теперь игровые элементы приведены в порядок и покрасили, произвели подсыпку их фундаментов и выравнивание песчаного основания. Помимо этого, установлены новые бордюрные камни.
Юные сыктывкарцы с родителями уже могут посетить обновлённую площадку.
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