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Жительница Печоры отправится в колонию за неуплату алиментов

Женщину уже судили по той же статье
Дарья ЮдинаДарьяЮдина
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Жительницу Печоры осудили за неуплату алиментов

Жительницу Печоры осудили за неуплату алиментов

Жительницу Печоры осудили за неуплату алиментов. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов.

Печорский городский суд установил, что лишенную родительских прав подсудимую за неуплату алиментов в феврале осудили на исправительные работы. Ситуацию это не исправило, и женщина продолжила игнорировать обязанность по денежному содержанию детей.

В ходе судебного заседания подсудимая согласилась с предъявленным ей обвинением, вину в совершении преступления признала полностью. Ей назначили наказание по совокупности приговоров в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

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