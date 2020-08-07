Жительница Печоры отправится в колонию за неуплату алиментов

Жительницу Печоры осудили за неуплату алиментов

Жительницу Печоры осудили за неуплату алиментов. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов.

Печорский городский суд установил, что лишенную родительских прав подсудимую за неуплату алиментов в феврале осудили на исправительные работы. Ситуацию это не исправило, и женщина продолжила игнорировать обязанность по денежному содержанию детей.

В ходе судебного заседания подсудимая согласилась с предъявленным ей обвинением, вину в совершении преступления признала полностью. Ей назначили наказание по совокупности приговоров в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Судебные приставы Коми добились замены окон в сыктывкарской квартире

Рецепт воздействие на администрацию города (подробности)