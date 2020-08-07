В Коми сократилось число поддельных банкнот

Фото: newsrbk.ru

Представитель Национальный банк Республики Коми, рассказали, что в столице Коми за период пандемии обнаружено всего три поддельных банкноты Банка России номиналом 5 тысяч рублей и одна стодолларовая. По подсчетам, в Сыктывкаре выявили снижение поддельных денег почти на 43%.

Заместитель управляющего Отделением Банка России по Республике Коми Андрей Гусак рассказал, что на снижение могло повлиять активное использование в период пандемии безналичных способов оплаты:

—Находясь на самоизоляции, жители республики чаще использовали бесконтактную форму оплаты и онлайн-переводы.

Однако эксперты Банка России советуют не терять бдительность и быть внимательными при обращении с наличностью, проверять защитные признаки банкнот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Банкам Коми дадут денег на льготное автокредитование семей с детьми и медиков

Кому полагаются скидки(подробности)