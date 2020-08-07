До какого числа в Коми можно получить выплату на детей?

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Семьи, которые еще не обращались в Пенсионный фонд Российской Федерации за выплатами на детей, могут подать заявление до 1 октября. ОПФР по Республике Коми напоминает, что осталось менее двух месяцев, чтобы успеть подать заявление тем семьям республики, которые еще не обращались в ПФР за выплатами на детей.

Кто может получить данные выплаты?

-Семьи с детьми, рожденными в период с 1.04.2017 по 30.06.2020 года включительно, имеют право на ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого ребенка;

-Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет имеют право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. При этом 16 лет ребенку должно исполниться не ранее 11 мая 2020 года, а 3 года — не позднее 30 сентября 2020 года.

- Дополнительная выплата за июль в размере 10 тыс. рублей предоставляется на детей, рожденных в период с 11.05.2004 по 30.06.2020 года включительно. За данной выплатой не нужно никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд оформляет ее беззаявительно на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Не упустите последний день подачи заявлений – 30 сентября 2020 года.

Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг, а также в МФЦ и в клиентских службах ПФР (прием осуществляется по предварительной записи).

Подробнее об условиях получения выплаты можно прочитать на сайте ПФР и на портале Госуслуг.

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