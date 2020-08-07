В Инте раскрыли кражу, совершенную в отношении владельца банковской карты

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Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД по г. Инте раскрыли кражу банковской карты и денег с нее. Горожанин потерял свой «электронный кошелек» и сотовый телефон, к которому он был привязан. Находкой воспользовался ранее судимый за мошенничество мужчина 1993 года рождения.

Так как сотовый телефон не был защищен паролем, злоумышленник через банкомат смог перевести средства в размере 28 000 рублей на свой банковский счет. Больше месяца злоумышленник покупал на них дорогостоящие продукты.

На настоящий момент было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и дал признательные показания.

Полиция Коми просит жителей и гостей региона бережно относиться к своему имуществу, а в случае утери банковской карты, заблокировать ее и позвонить по телефону «горячей линии» банка.

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