В Коми окажут помощь пострадавшим от паводка

Фото: ОНФ в Коми

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Коми на собрании жителей села Богородск Корткеросского района обсудили с местными властями помощь пострадавших в 2020 году от весеннего паводка. Напомним, за период этого года паводок коснулся свыше 100 домов.

Фото: ОНФ в Коми

Фото: ОНФ в Коми

Фото: ОНФ в Коми

На настоящий момент свыше 40 домов уже внесены в зону подтопления

По словам представителей ОНФ Коми, жители опасаются, что после этого они не смогут вести строительные и хозяйственные работы на участках и потеряют иные права на недвижимое имущество, находящее в зоне паводка.

В это же время общественники разузнали, что у властей не входит в планы выдавать новые земли или новое жилье для людей из зоны подтопления. Активисты ОНФ в Коми договорились о размещении в Богородске табличек. На них будет необходимая информация, куда обращаться гражданам и телефоны. Также в случае необходимости обращения граждан в суд по решению вопросов после паводка, администрация села организует консультации и помощь в подготовке обращений. Для окончательного решения данного вопроса в администрации района планируют обратиться за разъяснениями в Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми.

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