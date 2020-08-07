В Воркуте завершились работы по капитальному ремонту

Фото: пресс-служба мэрии Воркуты

В Воркуте завершены ремонтные работы капитального характера в домах, вошедших в актуализированный краткосрочный план капремонта на 2020 год. В домах по адресам ул. Лесная, 1 (пос. Сивомаскинский) окончили капитальный ремонт кровли, ул. Мира, 2 – ремонт электросетей, ул. Ленина,76 и ул. Парковая, 38 выполнена замена лифтового оборудования, идет процесс оформления соответствующих документов для принятия работ Роспотребнадзором.

Фото: пресс-служба мэрии Воркуты

В краткосрочный план капремонта на 2020 год попали более 30 воркутинских домов.

В настоящее время продолжается капитальный ремонт в домах по ул. Суворова, 2, ул. Привокзальная, 25а, ул. Яновского , 3б – ремонт кровель, ул. Яновского, 14, ул. Некрасова, 49 – ремонт фасада.

Также по итогу электронных аукционов заключены договоры на проведение капремонта в домах ул. Авиационная, 55, б. Пищевиков, 11, ул. Энтузиастов, 8/2.

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