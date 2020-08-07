В Сыктывкаре завершился ремонт спортивных учреждений

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

В 2020 году косметический ремонт прошел во всех спортивных подведомственных учреждениях, а на четырех объектах состоялись масштабные работы. На спортплощадке спортивной школы олимпийского резерва «Эжва» теперь есть искусственный спортивный газон. На крытом катке «Северной Олимпии» заменили трубы системы водоснабжения. Также была отремонтирована кровля здания Сыктывкарского плавательного бассейна.

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

На территории столичной базы «Динамо» на ул. Лесопарковая проведены работы по асфальтированию лыжероллерной спортивной трассы. Из 11 объектов физической культуры и спорта часть уже функционирует для спортсменов в полном режиме.Также в городе открыты тренажерные и фитнес-залы. Остальные спортивные объекты заработают к первому сентября 2020 года.

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