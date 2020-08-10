В Сыктывкаре покупатель квартиры погасил миллионную задолженность продавца

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Сыктывкарец был должен коллекторам, коммунальщикам, налоговой, поставщикам энергоресурсов больше 900 тыс. рублей. Судебный пристав-исполнитель ОСП по г. Сыктывкару №1 обратила взыскание на денежные средства должника в банках и его заработную плату. Помимо этого, она запретила регистрационные действия с автомобилем и двумя квартирами.

Однако одно жилое помещение мужчина, ослушавшись, решил продать, но вынесенный запрет поставил сделку купли-продажи под угрозу срыва. Чтобы снять обременение с квартиры, покупатель передал продавцу денежный аванс для погашения задолженности. Общий объем ее составил более 60 тыс. рублей.

На данный момент деньги находятся на депозите счета службы, а действующий ранее запрет на регистрационные действия жилья снят.

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