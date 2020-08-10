В Эжве раскрыли кражу сотового телефона

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В отдел полиции №2 УМВД России по Сыктывкару местный житель сообщил о краже сотового телефона марки «HUAWEI P30». Владелец смартфона также подозревал, что мог просто потерять свой аппарат.

Пропажа имущества обнаружилась утром после того, как мужчина два дня распивал алкоголь с малознакомыми людьми. Это единственное, что мужчина помнил. После обращения в полицию он случайно встретился у магазина с одним из молодых людей, который был в компании в тот день. Потерпевший рассказал о краже, в ответ получил помощь в возврате мобильного.

Сотрудники полиции установили, что именно этот молодой человек и присвоил себе телефон, а именно забрал его из рук потерпевшего, который опьянел и уснул во время вечеринки. Злоумышленник решил схитрить и выдумал историю о том, что знает, кто мог его взять. Спустя день приятель сообщил, что гаджет якобы вернут за вознаграждение.

Похититель смартфона был ранее привлечен к ответственности по делу "кража". В настоящий момент краденое вернули владельцу.

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