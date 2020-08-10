В Печоре сотрудники вневедомственной охраны предотвратили кражу из магазина

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми

В минувшие выходные в Печоре сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили сигнал о срабатывании охранно-пожарной сигнализации в продуктовом магазине местного производителя по улице Западной. Группа задержания незамедлительно выехала по указанному адресу.

На месте происшествия были обнаружены два местных жителя, один из которых попал в магазин, взломав двери запасного выхода, а второй ожидал приятеля на улице.

Злоумышленники пытались украсть деньги из кассы, но все пошло не по плану, когда в магазине сработала охранно-пожарная сигнализация. Росгвардейцы поймали молодых людей и доставили их в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

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