В Сыктывкаре завершили обустройство финишного покрытия игровой площадки

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

На Покровском бульваре завершилось обустройство финишного покрытия игровой площадки. Рабочие в течение нескольких дней укладывали новое покрытие, а именно травмобезопасный слой из резиновой крошки толщиной 3,5 сантиметра. Новое покрытие обеспечит безопасность детям во время активных игр. Также рабочими были установлены бордюрные камни по периметру площадки.

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

Приёмка работ состоится в ближайшее время, а это значит, что игровая площадка на Покровском бульваре вновь откроется для юных жителей района.

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