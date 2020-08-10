В Коми осужденные стали больше читать

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Коми

Библиотека в сыктывкарской исполнительной колонии №1 пополнилась сотней новых изданий. Обновленная литература поступила также в исправительную колонию №29 в Ухте. В обоих местах, благодаря проведенным мероприятиям, в рамках Всероссийской акции «Твои друзья – книги», увеличилось количество читателей.

Данная акция с успехом прошла в сыктывкарской ИК-1. На приглашение администрации колонии принять участие в мероприятии с удовольствием согласились представители Центральной городской библиотек и Сыктывкара. Литературный час был посвящен творчеству Ф.М. Достоевского.

Осужденные с большим интересом выслушали выступления и поблагодарили за лекцию. Представители Центральной городской библиотеки Сыктывкара передали в дар книжному фонду колонии порядка 100 книг.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Коми Фото: Анна ИВАНОВА

В ухтинской ИК-29 ведущим литературного часа в рамках акции стал один из осужденных, который подготовил лекцию о биографии писателя и зачитал отрывки из романа "Униженные и оскорблённые".

По итогам встречи некоторые и осужденных высказали сожаление, что раньше не должным образом относились к литературе и изъявили желание познакомиться с произведениями великих русских писателей поближе.

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