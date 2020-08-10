Сыктывкарская "НИКА" примет новенькую

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Последние три сезона Виктория Черен провела в составе новосибирского «Динамо». В прошлом сезоне она сыграла в 26 матчах, в 11 из которых она была в стартовом составе. В среднем набирала 8,3 очка, 5,7 подбора. В новом сезоне девушка будет играть под номером 18. Решение о переезде в Сыктывкар, по словам Виктории Черен, далось легко, ведь команда выходит на новый уровень.

Теперь она будет играть в Премьер-лиге, с главным тренером - Дмитрием Шумихиным, с которым она работала ранее, еще в Новосибирске.

СПРАВКА КП

Виктория Черен – чемпионка мира Ю19. В финале против США игрок набрала 4 очка и 8 подборов, а в целом на турнире провела 185 минут – лучший показатель в той сборной (51 очко, 51 подбор, 24 передачи). Девушка не раз включалась в расширенный состав сборной России.

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