В Эжве осудили банду, которая восемь лет кошмарила таксистов в Усть-Вымском районе

В Усть-Вымском районе преступная группировка шесть лет кошмарила таксистов. Фигуранты вымогали деньги у тринадцати водителей, которым пришлось выложить около 1,4 млн рублей, чтобы их жизни и имущество не пострадали. Эжвинский районный суд на днях вынес приговор семи участникам группировки, сообщает БНК.

Все началось в 12 лет назад, когда ранее неоднократно судимый Денис Спиридонов создал преступное сообщество. За шесть лет активной деятельности группировки пострадали 13 таксистов, в общей сложности они выложили в кассу группировки 1,4 млн рублей. Не только местные водители оказались заложниками сообщества - в 2015 году в такси из Кирова из-за противодействия фигурантов не смогли сесть пассажиры. Машина уехала домой, не выполнив заказ.

Обычно водителям угрожали применением насилия и уничтожением имущества. В ряде случаев угрозы были приведены в исполнение. Так, один из водителей, который отказался выполнять требования фигурантов уголовного дела, лишился машины - ее подожгли. В мае 2016 года один из участников группировки поджег авто, которое стоило 2, 5 млн рублей.

Следствие выяснило, что Денис Спиридонов руководил группировкой и вовлекал в нее новых членов. Даже находясь в местах лишения свободы, фигурант продолжал следить за сообществом и распоряжаться общими деньгами. В итоге, суд назначил Денису Спиридонову наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, оставшейся части срока лишения свободы – в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 900 тысяч рублей.

Еще три участника группировки получили от 12 до 4 лет колонии. Действия еще троих обвиняемых переквалифицированы на ч. 1 ст. 179 УК (принуждение к сделке) - от наказания они освобождены в связи с истечением срока давности уголовного преследования, а один обвиняемый оправдан.

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