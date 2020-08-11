Стало известно, сколько человек в Коми получают доплату к пенсии

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По сообщению Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, почти 19 тысяч жителей региона получают региональную социальную доплату к пенсии. Данная меры социальной поддержки функционирует при софинансировании федерального бюджета.

В этом году в бюджете на предоставление региональной социальной доплаты к пенсии жителям Коми предусмотрено около 744,4 млн рублей, включая средства республиканского бюджета в размере 223,3 млн рублей.

Региональная социальная доплата к пенсии назначается неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера. Напомним, на 2020 год величина прожиточного минимума пенсионера для назначения региональной социальной доплаты к пенсии 11534 рубля в месяц. На сегодняшний день средний размер меры социальной поддержки составляет около 3500 рублей.

Региональная социальная доплата к пенсии предоставляется также людям, которые получают пенсии по линии Пенсионного фонда: людям с инвалидностью или потерявшим кормильца детям.

При этом специалисты ведомства обращают внимание на то, что материальное обеспечение, кроме пенсии, включает в себя также другие доходы – различные страховые и иные выплаты и пособия.

Региональную социальную доплату к пенсии также могут получить и совершеннолетние жители республики. Для этого им необходимо обратиться в Центр социальной защиты по месту жительства.

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